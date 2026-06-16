Синоптик рассказал, какая погода ожидает Москву во вторник

Жителей Москвы во вторник ожидают кратковременные дожди, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, которого цитирует РИА Новости.
Тишковец сказал, что воздух в Москве прогреется до 18 выше нуля. Погода будет «сентябрьской», заявил специалист.
Ветер будет юго-западным и порывистым со скоростью 4−9 метров в секунду.
Атмосферное давление увеличится до 740 миллиметров ртутного столба.
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