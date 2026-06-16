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Нижегородцев с шизофренией будут лечить по новому стандарту

Ключевое новшество касается диагностики: теперь в обязательном порядке потребуется исключить тяжёлые аутоиммунные энцефалиты.

В Минздраве России подготовили проект обновлённого стандарта медицинской помощи для взрослых пациентов с шизофренией — он предполагает принципиально новый подход к лечению. Об этом сообщили в МАХ-канале «Бокал Прессека».

Ключевое новшество касается диагностики: теперь в обязательном порядке потребуется исключить тяжёлые аутоиммунные энцефалиты. Для этого в стандарт включили два новых исследования — анализ крови на антитела к NMDA‑рецепторам и серологическое исследование ликвора.

Кроме того, подход к терапии перестал быть ориентированным только на медикаментозное лечение. Существенно усилена реабилитационная составляющая: в качестве значимых и часто применяемых методов официально закреплены психотерапия и клинико‑психологический тренинг.

Напомним, что также по новому стандарту будут лечить и панические расстройства у нижегородцев.