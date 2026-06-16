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Беспрозванных встретился со 100-летним ветераном из Мурманской области, который участвовал в штурме Кёнигсберга

Виктор Дикой приехал на отдых в Светлогорск.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Алексей Беспрозванных встретился со 100-летним ветераном, участником штурма Кёнигсберга. Виктор Федорович Дикой с женой и дочкой приехал из города Апатиты Мурманской области на отдых в Светлогорск. О встрече на Балтике сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что именно в этих краях 81 год назад Виктор Дикой встретил День Победы. Он участвовал в Восточно-Прусской и Инстербургско-Кёнигсбергской стратегических операциях, награжден медалью «За взятие Кёнигсберга».

Губернатор вручил гостю юбилейную медаль «80 лет Калининградской области». Для ветерана и его семьи подготовили экскурсионную программу.

Виктор Федорович Дикой служил ефрейтором, а затем командиром 45-миллиметровой противотанковой пушки на 3-м Белорусском фронте. В боях дважды был ранен.

После войны он окончил Ленинградский политех, по распределению прибыл на работу в Кировск, работал конструктором и главным механиком на обогатительных фабриках комбината «Апатит».