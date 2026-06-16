Больницу в Переяславке Хабаровского края достроили после вмешательства прокуроров

В Хабаровском крае благодаря вмешательству прокуратуры завершён капитальный ремонт районной больницы в рабочем посёлке Переяславка. Сроки работ затягивались из-за бездействия двух подрядчиков, отвечавших за реконструкцию первого этажа и замену системы пожарной сигнализации, сообщает официальный канал «Прокуратура Хабаровского края». Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Под контролем надзорного ведомства работы были возобновлены и доведены до конца: главный корпус медучреждения сдан в эксплуатацию. Права местных жителей на получение качественной медицинской помощи восстановлены.
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