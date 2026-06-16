В Прикамье снят режим ракетной опасности

В Пермском крае отменен режим ракетной опасности. Об этом сообщил краевой минтербез.
Режим был введен сегодня в девять часов утра и действовал около двух часов. За это время никаких чрезвычайных происшествий в регионе не произошло.
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