Водителей предупредили, что даже малые дозы алкоголя влияют на реакцию

Ранее в России был зафиксирован рост числа водителей, покинувших место дорожно-транспортного происшествия. С начала года показатель увеличился почти на 7%. В таких авариях погибли 39 человек, ещё 832 получили ранения. Наибольшее число подобных инцидентов отмечается в Нижегородской и Челябинской областях, а также в Приморском крае и Москве.