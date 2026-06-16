При атаке дронов пострадал Московский нефтеперерабатывающий завод

Беспилотник повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.
«Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия», — написал он.
В МЧС Москвы сообщили, что пожар на НПЗ был оперативно локализован, продолжается ликвидация последствий возгорания. «Угрозы распространения огня нет. Ситуация находится под контролем экстренных служб», — подчеркнули в ведомстве.
Всего с начала суток на подлете к Москве было нейтрализовано 60 беспилотников. Росавиация предупреждала, что все московские аэропорты ввели ограничения на вылет и прилет самолетов. К 9:00 мск ограничения были сняты в Шереметьево и Жуковском.
Почти месяц назад, 17 мая, в результате массированной атаки дронов на столицу обломки летательного аппарата упали на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Собянин уточнял, что предприятие, несмотря на происшествие, продолжило работать в штатном режиме. «В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено 12 человек, в основном возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей», — сообщал он.
Обломки другого БПЛА упали на территории аэропорта Шереметьево. На фоне атаки вводились ограничения на полеты во всех четырех аэропортах столичного авиаузла — Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковском.
В то утро на подлете к Москве был сбит 81 дрон — это была самая массовая атака на столицу с начала года. За сутки военные нейтрализовали 120 БПЛА в регионе.
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