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FT: на восстановление судоходства в Ормузском проливе уйдет несколько недель

В Британии рассказали, когда в Ормузском проливе восстановится полноценное судоходство.

Источник: Комсомольская правда

Полноценное судоходство через Ормузский пролив после заключения соглашения между США и Ираном может занять до четырех недель. Такой прогноз в интервью Financial Times дал глава крупнейшего в мире оператора танкерного флота Mitsui O.S.K. Lines Дзетаро Тамура.

Эксперт отметил, что судоходные компании не торопятся снова работать как обычно. Они будут ждать подтверждения тому, что договоренности между Ираном и США действительно обеспечивают безопасность.

«Разумно предположить, что на это потребуется как минимум несколько недель, если не месяц», — приводит газета слова Тамуры.

Пока же, подчеркивает Financial Times, в районе пролива по-прежнему остаются сотни судов, ожидающих безопасного прохода. Накануне сообщалось, что разминирование Ормузского пролива до уровня безопасного судоходства может занять от 40 до 50 дней.

До этого президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении движения судов через Ормузский пролив По словам американского лидера, корабли в проливе начинают движение, и многие из них загружены нефтью.

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