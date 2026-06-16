Землетрясение магнитудой 6,7 потрясло Индонезию

Эпицентр первого землетрясения был в 43 км к востоку-юго-востоку от Палу с очагом на глубине около 10 км. Самое сильное последующее землетрясение достигло 6,7 балла, цунами не возникло. После этого CENC сообщил, что, согласно предварительным данным, было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,0.