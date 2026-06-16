Хабаровский театр драмы покажет «полуфабрикаты» будущих спектаклей

В ближайшие выходные в Хабаровском краевом театре драмы состоится показ эскизов спектаклей молодых режиссеров, созданных в рамках работы режиссерской лаборатории «Фантастика. Вчера, сегодня и завтра». Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Режиссерские лаборатории существуют в российских театрах не одно десятилетие. Есть своя лаборатория и в Хабаровском краевом театре драмы. Ее руководитель Максим Кальсин рассказал, что несколько режиссеров буквально за неделю готовят эскизы спектаклей по определенной тематике и представляют их на суд зрителя.
— Это своеобразный «полуфабрикат» постановки. После показа какие-то проекты развиваются, а какие-то убираются в стол. В нашем театре драмы есть спектакль «Дама с собачкой». Он родился как раз и режиссерской лаборатории, — поделился Максим Кальсин.
В этом году был выбран необычный жанр — фантастика.
— Работа с фантастическими произведениями — довольно редкая вещь. Мне известна лишь одна лаборатория в Российском академическом молодежном театре. Поэтому мне эта тема стала интересна. Кроме того, фантастика гарантирует резкие сюжетные композиции и коллизии и служит своеобразным ресурсом для привлечения внимания зрителя, — продолжил он.
20 и 21 июня зрителей приглашают на показы эскизов спектаклей, созданных в рамках режиссерской лаборатории «Фантастика. Вчера, сегодня и завтра».
20 июня поклонники драматического искусства увидят постановку «Лед и пламя» по повести Рэя Брэдбери (режиссер — Андрей Воробьев), «Созвездия» по пьесе Ника Пэйна (режиссер — Владимир Жуков) и «Голова профессора Доуэля» по роману Александра Беляева (режиссер — Бари Салимов).
21 июня зрителей ждут на постановку «Автостопом по Галактике» по роману Дугласа Адамса (режиссер — Виктор Асецкий).
Работы режиссеров станут смелым творческим экспериментом.