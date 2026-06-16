Хабаровский театр драмы покажет «полуфабрикаты» будущих спектаклей

Режиссерские лаборатории существуют в российских театрах не одно десятилетие. Есть своя лаборатория и в Хабаровском краевом театре драмы. Ее руководитель Максим Кальсин рассказал, что несколько режиссеров буквально за неделю готовят эскизы спектаклей по определенной тематике и представляют их на суд зрителя.