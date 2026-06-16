Калининградские боксеры взяли золото и бронзу на первенстве России среди юниоров

Калининградские спортсмены завоевали золото и бронзу первенства России по боксу среди юниоров (возраст от 19 до 22 лет). Как сообщает Федерация бокса Калининградской области, золото в регион увез Амиршох Джалолов, а бронзу — Дмитрий Шефер.
«Бой продлился не до конца, мы столкнулись головами, — рассказал Джалолов после одержанной победы. — Но я очень сильно рад. В прошлом году не получилось завоевать и мне пришлось целый год пахать. По две тренировки утром и вечером. Я засыпал и просыпался с мыслью, что мы можем выиграть».
«Амиршох проделал огромную работу на пути к этому результату. За каждой победой стоят годы тренировок, дисциплина и характер. Мы гордимся успехом наших спортсменов, — сообщил президент Федерации бокса Калининградской области Юрий Самородов. — Победа Амиршоха Джалолова и бронзовая медаль Дмитрия Шефера — достойный результат их труда и упорства. Эти результаты подтверждают высокий уровень подготовки наших спортсменов и тренерского состава».
Боксёры сборной уже вернулись в регион.