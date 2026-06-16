Калининградские боксеры взяли золото и бронзу на первенстве России среди юниоров

«Бой продлился не до конца, мы столкнулись головами, — рассказал Джалолов после одержанной победы. — Но я очень сильно рад. В прошлом году не получилось завоевать и мне пришлось целый год пахать. По две тренировки утром и вечером. Я засыпал и просыпался с мыслью, что мы можем выиграть».