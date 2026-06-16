Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградские боксеры взяли золото и бронзу на первенстве России среди юниоров

Победителем соревнований стал Амиршох Джалолов, а бронзу в Калининград увез Дмитрий Шефер.

Калининградские спортсмены завоевали золото и бронзу первенства России по боксу среди юниоров (возраст от 19 до 22 лет). Как сообщает Федерация бокса Калининградской области, золото в регион увез Амиршох Джалолов, а бронзу — Дмитрий Шефер.

«Бой продлился не до конца, мы столкнулись головами, — рассказал Джалолов после одержанной победы. — Но я очень сильно рад. В прошлом году не получилось завоевать и мне пришлось целый год пахать. По две тренировки утром и вечером. Я засыпал и просыпался с мыслью, что мы можем выиграть».

«Амиршох проделал огромную работу на пути к этому результату. За каждой победой стоят годы тренировок, дисциплина и характер. Мы гордимся успехом наших спортсменов, — сообщил президент Федерации бокса Калининградской области Юрий Самородов. — Победа Амиршоха Джалолова и бронзовая медаль Дмитрия Шефера — достойный результат их труда и упорства. Эти результаты подтверждают высокий уровень подготовки наших спортсменов и тренерского состава».

Боксёры сборной уже вернулись в регион.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше