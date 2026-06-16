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Три рейса из Волгограда в Москву задерживаются из-за ограничений в Шереметьево

Аэропорт Волгограда работает в штатном режиме, но пассажирам трех московских рейсов пришлось скорректировать планы.

Источник: Комсомольская правда

Утро 16 июня в волгоградском аэропорту началось с корректировок расписания. Три рейса, связывающие Волгоград с Москвой, задерживаются на фоне введенных Росавиацией ограничений в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Работу воздушной гавани Шереметьево поставили на паузу из-за угрозы атаки беспилотников.

Вскоре в Росавиации уточнили, что аэропорт продолжает принимать и отправлять рейсы, но только по согласованию. Тем не менее, утреннее расписание уже претерпело изменения. Так, самолет авиакомпании «Победа» прибудет в Волгоград почти на час позже — в 10:00. Обратный вылет перенесли на 10:25. Рейс «Аэрофлота» теперь ждут в Гумраке не в 9:30, а в 10:10.

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