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Музейное пространство откроют в Коромысловой башне после ремонта

Работы по реставрации башни ведутся в рамках договора с компанией «Фрегат».

Источник: Нижегородская правда

Реставрацию Коромысловой башни Нижегородского кремля планируют завершить в 2026 году. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в Нижегородском музее-заповеднике.

Работы ведутся в рамках договора с компанией «Фрегат». На сегодняшний день уже завершена реставрация внутренних помещений башни. Кроме того, примерно на 70% выполнены работы по прокладке электросетей, а также охранной и пожарной сигнализации. Следующим этапом станет реставрация фасадов башни и ремонт кровли.

После завершения всех работ в Коромысловой башне планируется открыть музейное пространство. Оно станет еще одной площадкой для знакомства жителей и гостей города с историей Нижегородского кремля.

Напомним, что Коромыслова башня является одним из наиболее известных объектов Нижегородского кремля и связана с легендой о девушке, которая, согласно преданию, участвовала в защите крепости от врагов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, о чем могут рассказать старинные здания Нижнего Новгорода.