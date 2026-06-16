Музейное пространство откроют в Коромысловой башне после ремонта

Работы ведутся в рамках договора с компанией «Фрегат». На сегодняшний день уже завершена реставрация внутренних помещений башни. Кроме того, примерно на 70% выполнены работы по прокладке электросетей, а также охранной и пожарной сигнализации. Следующим этапом станет реставрация фасадов башни и ремонт кровли.