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Россиянам рассказали, кто может получить полную компенсацию за услуги ЖКХ

Герои Советского Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы имеют право на 100% компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

Герои Советского Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы имеют право на 100% компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Об этом РИА Новости рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

По словам депутата, такая мера поддержки действует на федеральном уровне. Также право на полную компенсацию имеют отдельные категории граждан, приравненные к ним по статусу. Для большинства других льготников предусмотрена частичная компенсация расходов на ЖКХ или субсидии. Это касается, в частности, ветеранов, инвалидов, многодетных семей и пенсионеров.

Аксененко отметил, что в некоторых случаях полная компенсация может предоставляться по специальным федеральным нормам или региональным решениям.

Поэтому при оформлении льготы нужно учитывать не только федеральное законодательство, но и правила конкретного региона, где проживает человек.