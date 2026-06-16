Россиянам рассказали, кто может получить полную компенсацию за услуги ЖКХ

По словам депутата, такая мера поддержки действует на федеральном уровне. Также право на полную компенсацию имеют отдельные категории граждан, приравненные к ним по статусу. Для большинства других льготников предусмотрена частичная компенсация расходов на ЖКХ или субсидии. Это касается, в частности, ветеранов, инвалидов, многодетных семей и пенсионеров.