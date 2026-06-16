Умерла мать оперного певца Дмитрия Хворостовского

Людмила Хворостовская, мать российского оперного певца Дмитрия Хворостовского, скончалась в Москве в возрасте 90 лет, сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.
«В Москве на 91-м году жизни скончалась Людмила Петровна Хворостовская, мама Дмитрия Хворостовского. Мы постоянно на связи с родителями Димы. И я говорил это не раз, и скажу вновь: низкий поклон Вам, Людмила Петровна, за то, что подарили миру великого сына», — написал он.
Зинов добавил, что власти региона окажут всю необходимую помощь в организации похорон.
Дмитрий Хворостовский скончался в 2017 году. По информации родственников, он умер в кругу семьи после двух с половиной лет борьбы с раком мозга.
Людмила Хворостовская (Тетерина) родилась 10 января 1936 года в селе Каратузское. Она окончила Красноярский медицинский институт и получила специальность акушера-гинеколога. В 2019 году вышла ее книга «История семьи. Сибирская сага», в которой собраны воспоминания Хворостовской и описана история ее предков.
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