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Умерла мать оперного певца Дмитрия Хворостовского

Людмила Хворостовская, мать российского оперного певца Дмитрия Хворостовского, скончалась в Москве в возрасте 90 лет, сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

Источник: РБК

Людмила Хворостовская, мать российского оперного певца Дмитрия Хворостовского, скончалась в Москве в возрасте 90 лет, сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

«В Москве на 91-м году жизни скончалась Людмила Петровна Хворостовская, мама Дмитрия Хворостовского. Мы постоянно на связи с родителями Димы. И я говорил это не раз, и скажу вновь: низкий поклон Вам, Людмила Петровна, за то, что подарили миру великого сына», — написал он.

Зинов добавил, что власти региона окажут всю необходимую помощь в организации похорон.

Дмитрий Хворостовский скончался в 2017 году. По информации родственников, он умер в кругу семьи после двух с половиной лет борьбы с раком мозга.

Людмила Хворостовская (Тетерина) родилась 10 января 1936 года в селе Каратузское. Она окончила Красноярский медицинский институт и получила специальность акушера-гинеколога. В 2019 году вышла ее книга «История семьи. Сибирская сага», в которой собраны воспоминания Хворостовской и описана история ее предков.

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