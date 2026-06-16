Умерла мать оперного певца Дмитрия Хворостовского

«В Москве на 91-м году жизни скончалась Людмила Петровна Хворостовская, мама Дмитрия Хворостовского. Мы постоянно на связи с родителями Димы. И я говорил это не раз, и скажу вновь: низкий поклон Вам, Людмила Петровна, за то, что подарили миру великого сына», — написал он.