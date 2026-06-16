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В 54 года умерла актриса Алиса Песоцкая

Российская актриса Алиса Песоцкая умерла на 55-м году жизни.

Российская актриса Алиса Песоцкая умерла на 55-м году жизни. Об этом сообщает портал «Кино-театр».

Артистка скончалась 3 июня. Причина смерти не уточняется.

Свою карьеру Песоцкая начала в 1989 году, дебютировав в фильме Михаила Козакова «Визит дамы». На съемочной площадке она работала вместе с Валентином Гафтом и Светланой Немоляевой.

Позже актриса снялась в ряде известных проектов, в том числе в комедии «О чем говорят мужчины», где исполнила роль дамы с собачкой. Также она появлялась в сериалах «Врачебная тайна» и «Атлантида».

Помимо актерской деятельности, Песоцкая работала креативным продюсером в компании «АС». Ее последней работой в кино стала драма «СВОИ. Баллада о войне», вышедшая в 2026 году, где она сыграла медсестру.