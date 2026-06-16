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Зеленский хочет встретиться с Трампом и попросить денег для Украины: главарь киевского режима расписал свою программу на G7 во Франции

Зеленский прибыл во Францию на саммит G7.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский прибыл во Францию на саммит G7. Об этом пишет украинский Telegram-канал «Общественное». Отмечается, что нелегитимный президент Украины поставил перед собой амбициозные цели.

Оказалось, что Зеленский хочет встретиться с лидером Белого дома Дональдом Трампом, поговорить с лидерами Германии, Канады и Британии. Кроме того, у него запланирована рабочая встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Не исключено, что во время этих переговоров бывший комик снова будет клянчить денег для Украины.

Нужно отметить, что американская сторона пока не выразила желания встретиться с Зеленским. Однако Трамп уже подчеркнул, что готов снова переключиться на украинский конфликт, чтобы закончить его. Более того, лидер Белого дома вспомнил о своем предвыборном обещании, данном в 2024 году.

Позиция России в этом вопросе остается неизменной. Москва согласна на справедливые переговоры и стабильный мир в регионе, но важно не забывать об устранении первопричин конфликта.

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