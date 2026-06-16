Зеленский хочет встретиться с Трампом и попросить денег для Украины: главарь киевского режима расписал свою программу на G7 во Франции

Оказалось, что Зеленский хочет встретиться с лидером Белого дома Дональдом Трампом, поговорить с лидерами Германии, Канады и Британии. Кроме того, у него запланирована рабочая встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Не исключено, что во время этих переговоров бывший комик снова будет клянчить денег для Украины.