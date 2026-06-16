Подростка приговорили к 5,5 года тюрьмы за убийство своей бабушки

По данным следствия, преступление произошло в ноябре 2025 года в селе Силино. 16-летний подросток, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, во время ссоры ударил бабушку ножом в туловище. От полученных ранений женщина скончалась на месте.