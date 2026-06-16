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Подростка приговорили к 5,5 года тюрьмы за убийство своей бабушки

В Кузбассе суд приговорил к 5,5 года воспитательной колонии подростка, который убил свою бабушку.

В Кузбассе суд приговорил к 5,5 года воспитательной колонии подростка, который убил свою бабушку. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.

Кемеровский районный суд признал несовершеннолетнего виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в воспитательной колонии.

По данным следствия, преступление произошло в ноябре 2025 года в селе Силино. 16-летний подросток, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, во время ссоры ударил бабушку ножом в туловище. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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