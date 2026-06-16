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В России задержали молодого человека, готовившего теракт

Сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего жителя Рыбинска, который по указанию украинских спецслужб планировал совершить теракт на железной дороге.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего жителя Рыбинска, который по указанию украинских спецслужб планировал совершить теракт на железной дороге. Эту информацию предоставили «Ленте.ру» в УФСБ России по Ярославской области.

Подозреваемого взяли с поличным в момент, когда он прятал самодельное взрывное устройство. За попытку совершения теракта ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Ольга Коптева, мужчину шантажировали из-за того, что он перевел деньги террористической организации, и таким образом его завербовали. Вместо того чтобы обратиться в полицию, он продолжил выполнять задания украинских кураторов.

Россиянам рассказали о возможности компенсации за затопленное авто.