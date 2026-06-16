Получили больше, чем нужно: Счётная палата выявила избыточное финансирование двух проектов ПСЗ «Янтарь»

Речь идёт о двух контрактах на строительство многофункциональных аварийно-спасательных судов мощностью 7 МВт на «Прибалтийском судостроительном заводе “Янтарь” и по контракту на строительство ледокола мощностью 18 МВт на “Выборгском судостроительном заводе”. Оба предприятия входят в “Объединённую судостроительную корпорацию”.