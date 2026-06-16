Разработана умная система защиты от утечек бытового газа

НОВОСИБИРСК, 16 июня. /ТАСС/. Прототип системы автоматического предотвращения утечки бытового газа, которая анализирует показания датчика и за секунды реагирует на утечку, разработали в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Система, основным элементом которой является центральный блок на базе ESP32 с подключенными датчиком газа, системой оповещения и Wi-Fi-модулем для управления вентилятором и электроприводным газовым краном, позволяет реагировать на утечку газа за 10 секунд», — рассказали в вузе.
По словам разработчика системы Егора Ширшова, датчик фиксирует превышение допустимого уровня газа, система автоматически запускает несколько действий одновременно, а не просто сообщает о проблеме, как это часто встречается в аналогичном оборудовании. «Сначала включается звуковое предупреждение, чтобы пользователь сразу обратил внимание на проблему. Затем запускается вытяжка для снижения концентрации газа в помещении. После этого система подает команду на электроприводный кран, который перекрывает подачу газа», — приводит слова Ширшова пресс-служба.
Контролировать работу системы можно через локальный веб-интерфейс — достаточно подключиться через браузер с телефона, планшета или компьютера. «Фактически это делает систему кроссплатформенной, потому что интерфейс открывается как на мобильных устройствах, так и на ПК. Пользователь может видеть состояние датчиков, тревоги и исполнительных устройств в режиме реального времени. В дальнейшем мы планируем создать полноценное мобильное приложение с push-уведомлениями, историей событий и удаленным мониторингом. Также интересна интеграция с экосистемами умного» дома", — отметили разработчики.
Сейчас команда тестирует базовую архитектуру системы обнаружения газа, срабатывания сигнализации, запуска вентиляции и автоматического перекрытия газа через электроприводный кран.
«Мы проводим внутренние тесты логики взаимодействия модулей, проверяем стабильность работы системы и корректность реакции на различные сценарии. Особое внимание — надежности связи между устройствами и стабильности срабатывания исполнительных механизмов», — подчеркнул Егор Ширшов, добавив, что в дальнейшем планируется проконсультироваться со специалистами в области газовой безопасности, пожарной безопасности и автоматизированных систем контроля.
Разработчики уверены, что у проекта есть потенциал для применения не только в квартирах и частных домах, но и в небольших коммерческих объектах. Устройство будет полезно в кафе, пекарнях, хостелах и других помещениях, где используется газовое оборудование.