Разработана умная система защиты от утечек бытового газа

Контролировать работу системы можно через локальный веб-интерфейс — достаточно подключиться через браузер с телефона, планшета или компьютера. «Фактически это делает систему кроссплатформенной, потому что интерфейс открывается как на мобильных устройствах, так и на ПК. Пользователь может видеть состояние датчиков, тревоги и исполнительных устройств в режиме реального времени. В дальнейшем мы планируем создать полноценное мобильное приложение с push-уведомлениями, историей событий и удаленным мониторингом. Также интересна интеграция с экосистемами умного» дома", — отметили разработчики.