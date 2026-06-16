В ЦОДД предупредили о затруднениях на дорогах Москвы из-за непогоды

Во время ливней и гроз в Москве участникам дорожного движения следует проявлять повышенную осторожность, заявил в эфире Радио РБК ведущий специалист Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Андрей Логинов.
«В такую погоду видимость становится хуже, а тормозной путь автомобиля увеличивается», — напомнил он и призвал водителей не отвлекаться на телефон, соблюдать скорость и дистанцию и избегать резких маневров.
Пешеходам специалист рекомендовал переходить дорогу только по специально выделенным участкам и при этом убедиться, что водитель их заметил и успевает остановиться. «В темное время суток лучше использовать световозвращающие элементы», — добавил он.
Последствия ливня в Москве и Подмосковье.
Как рассказал Радио РБК синоптик Александр Ильин, 16 июня в Москве и Московской области пройдут дожди «очагового характера», вероятны грозы. В отдельных районах Подмосковья прогнозируется проливной дождь — за час там может выпасть до 4−5 мм осадков. «Там, где плохо сработает ливневка, могут образоваться временные подтопления», — предупредил он.
Температура воздуха ожидается на уровне плюс 15−20 градусов днем и плюс 10−15 ночью. «Такая же температура будет и в среду [17 июня], сохраняется вероятность кратковременных дождей и грозового положения», — добавил Ильин.
Дожди в столице продолжаются с конца прошлой недели. В минувшую субботу был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Согласно данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, 13 июня в осадкомеры метеорологов попало 27 мм осадков, что составляет больше трети — 35% от месячной нормы июня. Прежнее достижение для этого дня составляло 21,3 мм и было установлено в 2020 году.
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