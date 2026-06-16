В ЦОДД предупредили о затруднениях на дорогах Москвы из-за непогоды

Дожди в столице продолжаются с конца прошлой недели. В минувшую субботу был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Согласно данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, 13 июня в осадкомеры метеорологов попало 27 мм осадков, что составляет больше трети — 35% от месячной нормы июня. Прежнее достижение для этого дня составляло 21,3 мм и было установлено в 2020 году.