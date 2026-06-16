Россиянам назвали один из самых популярных предлогов для мошенничества

В качестве примера в ведомстве рассказали о менеджере из Москвы. Он разместил резюме на одном из job-сайтов. Вскоре ему написал в мессенджере человек, назвавшийся представителем иностранной компании. Мужчине предложили место на складе в Германии. Затем к переписке подключился второй участник схемы. Преступник представился специалистом по визовым вопросам и документам.