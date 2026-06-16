Три джипа и квартиру арестовали у экс-главы ГУММиД в Нижнем Новгороде

Ещё один эпизод связан с компанией «Нижавтодорстрой»: примерно в тот же период Левдиков, как считают следователи, обеспечивал беспрепятственную приёмку её работ по госконтрактам, а взамен получил ремонт квартиры стоимостью 11,5 миллиона рублей. Директор фирмы Усик Петросян сейчас тоже находится под стражей — в отношении него продолжается расследование.