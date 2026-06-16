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Три джипа и квартиру арестовали у экс-главы ГУММиД в Нижнем Новгороде

Изначально защита рассчитывала на более мягкий исход: поскольку Левдиков признал вину ещё на стадии следствия, дело могло рассматриваться в особом порядке, а наказание не превысило бы двух третей от максимального срока.

Три автомобиля (китайское авто GWM, Toyota Land Cruiser, BMW X6) и квартиру на улице Варварской арестовали у бывшего главы ГУММиД Андрея Левдикова. Об этом сообщили в NN.RU.

Пока Андрей Левдиков не выплатит штраф в 20 миллионов рублей, имущество останется заблокированным. Таков один из итогов судебного процесса над бывшим руководителем ГУММиД — ему назначили 5 лет колонии строгого режима.

Экс‑чиновник признал вину в мошенничестве и получении взяток. По данным следствия, в период с октября 2024‑го по март 2025‑го он получил 2,5 миллиона рублей от заместителя гендиректора компании «ДСК Автобан» за содействие в ускорении корректировки проекта дублёра проспекта Гагарина — в частности, за договорённости с сотрудниками «Управления госэкспертизы».

Ещё один эпизод связан с компанией «Нижавтодорстрой»: примерно в тот же период Левдиков, как считают следователи, обеспечивал беспрепятственную приёмку её работ по госконтрактам, а взамен получил ремонт квартиры стоимостью 11,5 миллиона рублей. Директор фирмы Усик Петросян сейчас тоже находится под стражей — в отношении него продолжается расследование.

Изначально защита рассчитывала на более мягкий исход: поскольку Левдиков признал вину ещё на стадии следствия, дело могло рассматриваться в особом порядке, а наказание не превысило бы двух третей от максимального срока.

Гособвинитель же запросил 8 лет колонии, но суд в итоге выбрал промежуточное решение. Комментировать приговор подсудимый и его адвокат журналистам не стали; на вопрос об обжаловании защитник ответил сдержанно: «Посмотрим».

Ранее суд продлил арест гендиректору «Нижавтодорстроя» Петросяну до 13 августа.