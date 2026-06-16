Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала готовившего теракт на железной дороге в Ярославской области

Мужчину, готовившего по заданию украинских спецслужб теракт на железной дороге в Ярославской области, задержали сотрудники ФСБ.

Источник: РБК

Мужчину, готовившего по заданию украинских спецслужб теракт на железной дороге в Ярославской области, задержали сотрудники ФСБ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по региону, передает ТАСС.

«Подозреваемый задержан с поличным при попытке закладки самодельного взрывного устройства», — следует из сообщения ведомства.

В конце мая сотрудники ФСБ задержали в Новороссийске россиянина, который готовил теракт на железной дороге по заданию спецслужб Украины. Мужчина планировал подорвать железнодорожные пути в момент прохода по ним пассажирского поезда. Подозреваемый был задержан при визуальном обследовании и сборе данных на участке железной дороги. Никто не пострадал, ущерб не нанесен.

Двумя днями ранее ФСБ отчиталась о задержании в Рязанской области гражданина России 1985 года рождения, причастного к разведывательной деятельности в интересах Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. С 2025 года он собрал и передал Украине данные об объектах Минобороны России, транспортной инфраструктуре, оборонно-промышленном и топливно-энергетическом комплексах региона, а также о военнослужащих, принимавших участие в военной операции.

Материал дополняется.