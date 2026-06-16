ФСБ задержала готовившего теракт на железной дороге в Ярославской области

Мужчину, готовившего по заданию украинских спецслужб теракт на железной дороге в Ярославской области, задержали сотрудники ФСБ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по региону, передает ТАСС.
«Подозреваемый задержан с поличным при попытке закладки самодельного взрывного устройства», — следует из сообщения ведомства.
В конце мая сотрудники ФСБ задержали в Новороссийске россиянина, который готовил теракт на железной дороге по заданию спецслужб Украины. Мужчина планировал подорвать железнодорожные пути в момент прохода по ним пассажирского поезда. Подозреваемый был задержан при визуальном обследовании и сборе данных на участке железной дороги. Никто не пострадал, ущерб не нанесен.
Двумя днями ранее ФСБ отчиталась о задержании в Рязанской области гражданина России 1985 года рождения, причастного к разведывательной деятельности в интересах Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. С 2025 года он собрал и передал Украине данные об объектах Минобороны России, транспортной инфраструктуре, оборонно-промышленном и топливно-энергетическом комплексах региона, а также о военнослужащих, принимавших участие в военной операции.
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