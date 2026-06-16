ФСБ задержала готовившего теракт на железной дороге в Ярославской области

Двумя днями ранее ФСБ отчиталась о задержании в Рязанской области гражданина России 1985 года рождения, причастного к разведывательной деятельности в интересах Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. С 2025 года он собрал и передал Украине данные об объектах Минобороны России, транспортной инфраструктуре, оборонно-промышленном и топливно-энергетическом комплексах региона, а также о военнослужащих, принимавших участие в военной операции.