В Волгограде 17-летнюю диверсантку осудят за поджог станций связи

В Волгограде 17-летняя девушка идет под суд за поджог станций сотовой связи в Ворошиловском и Краснооктябрьском районах.
— В декабре прошлого года с 17-летней волгоградкой связался куратор, предложивший ей щедрое вознаграждение за диверсии на базовых станциях операторов сотовой связи, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. — Девушка сочла этот вариант приемлемым и, получив координаты двух объектов, купила легковоспламеняющуюся жидкость.
После этого «помощница» куратора доехала до указанных станций и совершила поджоги, снимая происходящее на камеру мобильного телефона. Отправив записи своего собеседнику, она рассчитывала на обещанный гонорар, однако не получила ничего, кроме проблем с законом.
— Нанесенный базовым станциям ущерб превысил полтора миллиона рублей, — уточнили в пресс-службе Следственного управления. — В отношении волгоградки возбуждено уголовное дело за «Диверсию, совершенную группой лиц по предварительному сговору, повлекшую причинение значительного имущественного ущерба». Его расследование уже завершено — материалы с обвинительным заключением отправлены в суд для рассмотрения по существу.
Волгоградцам в очередной раз напоминают, что жажда легкой наживы нередко приводит к печальным последствиям. Горожанам советуют не переписываться в мессенджерах с незнакомыми людьми и, тем более, не соглашаться на их заманчивые предложения.
Фото Павла Мирошкина.