Россиянам раскрыли, кто получит повышенную зарплату в июне

Оплата труда за работу в праздничный день должна составлять не менее двойного размера. При этом работодатель может установить более высокий уровень компенсации, если это закреплено во внутренних нормативных документах организации. Отдельно подчёркивается, что привлечение сотрудника к работе в праздничный день возможно только при наличии письменного распоряжения работодателя.