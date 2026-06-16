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Семь мигрантов незаконно работали в клининговой компании в Нижнем Новгороде

Еще трое нарушителей были обнаружены в кафе на Автозаводе.

Во время рейда в Нижнем Новгороде обнаружили десять мигрантов, которые были незаконно трудоустроены. В отношении нарушителей составили административные протоколы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Полицейские провели рейд в торговом центре на проспекте Гагарина и установили, что шесть мигрантов работали в клининговой компании без официального трудоустройства. Еще один гражданин ближнего зарубежья занимался деятельностью, несоответствующей его патенту — он получил административное наказание.

Кроме того, в кафе на улице Веденяпина в Автозаводском районе проверили 23 иностранных граждан. Трое из них находились в России с нарушением миграционного законодательства — в их отношении составили административные материалы.

На данный момент полицейские проверяют работодателей, которые незаконно наняли мигрантов. Им тоже грозит административная ответственность.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что с начала года из Нижегородской области выдворили более 860 мигрантов.