При пожаре в жилом доме в Ялте погибли три человека

В результате пожара в жилом доме в Ялте погибли три человека, сообщает региональное управление Следственного комитета.
«Сегодня утром после тушения пожара в жилом доме по улице Сосновая города Ялты были обнаружены тела трех лиц. В настоящее время на месте возгорания работают следователи и следователи-криминалисты», — говорится в сообщении.
Причина пожара и место начала возгорания будут установлены по результатам экспертизы.
По данным прокуратуры, пожар произошел в многоквартирном доме. Во время горения у здания обрушилась кровля.
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