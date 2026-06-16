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При пожаре в жилом доме в Ялте погибли три человека

В результате пожара в жилом доме в Ялте погибли три человека, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Источник: РБК

В результате пожара в жилом доме в Ялте погибли три человека, сообщает региональное управление Следственного комитета.

«Сегодня утром после тушения пожара в жилом доме по улице Сосновая города Ялты были обнаружены тела трех лиц. В настоящее время на месте возгорания работают следователи и следователи-криминалисты», — говорится в сообщении.

Причина пожара и место начала возгорания будут установлены по результатам экспертизы.

По данным прокуратуры, пожар произошел в многоквартирном доме. Во время горения у здания обрушилась кровля.

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