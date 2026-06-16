Тематическую мангу выпустили к 90-летию Амурского судостроительного завода

Амурский судостроительный завод ОСК получил к своему 90-летию необычный подарок. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», к юбилейной дате была выпущена манга «Стальной пульс Амура. Рождение “Л-11”. Ее посвятили спуску первого судна судостроительного завода.
— Мангу о рождении первого корабля амурских корабелов создали сотрудники библиотеки имени Н. Островского: Надежда Зайцева, Анастасия Братчикова и Татьяна Жужгова. Представили ее во время телемоста «Люди. Судьбы. Корабли. Севмаш — АСЗ», — рассказали в пресс-службе Амурского судостроительного завода.
Телемост провели также в библиотеке. Как отметили в учреждении, событие можно считать уникальным, так как общение в подобном формате между двумя заводами-близнецами — Амурским судостроительным заводом и Северным машиностроительным предприятием произошло впервые.
— Два завода имеют общее прошлое. В. П. Костенко, Г. К. Волик, Е. П. Егоров — легендарные инженеры, отстроившие заводы, проектировавшие подводные лодки и суда, внедрявшие новые технологии, — подчеркнули в библиотеке им. Н. Островского.
Напомним, что манга, как и азиатская культура в целом является трендом последних лет, поэтому в Хабаровском крае уже есть опыт создания черно-белых комиксов. Например, про приключения первооткрывателя Дальнего Востока «Невельской: плоды воображения».