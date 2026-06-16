В Осе прощаются с последним ветераном Отечественной войны Василием Есиным

Василий Есин останется в памяти родных, близких и земляков как скромный, добропорядочный, отзывчивый и чистый душой и сердцем человек, с особой энергетикой, до конца своих дней сохранивший оптимизм и веру в свои силы. Он всегда был в хорошем расположении духа, каждый раз встречал гостей с улыбкой и добротой. Несмотря на почтенный возраст, отличался ясным умом и твердой памятью, умел радоваться жизни.