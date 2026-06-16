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В Красноярском крае тепловоз и два вагона сошли с рельсов

В Красноярском крае транспортная прокуратура начала проверку после схода подвижного состава на станции Чулымка.

В Красноярском крае транспортная прокуратура начала проверку после схода подвижного состава на станции Чулымка. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, происшествие произошло накануне около 23:00 по местному времени на станции Чулымка Красноярской железной дороги. С рельсов сошли тепловоз и два груженых вагона. Опрокидывания не произошло.

Задержек в движении поездов на станции после инцидента не было.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Ачинская транспортная прокуратура проверяет исполнение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.