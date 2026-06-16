Власти Екатеринбурга разрывают соглашение с кикшерингами

— Сейчас будет готовиться новый, в нем будут прописаны все требования к бизнесу по прокату СИМ, которые накопились уже изрядно. А там, глядишь, и ограничения по скорости введут, и, следовательно, запреты на движение самокатов либерализуют, — сообщает telegram-канал.