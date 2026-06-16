За островами в Хабаровске начнут следить с высоты 55 метров

В Хабаровске усилят контроль за пожарной обстановкой на островных территориях. По поручению мэра города Сергея Кравчука в ближайшее время здесь установят две камеры видеонаблюдения, — сообщает администрация Хабаровска.
Устройства разместят на высоте 55 метров в районах улиц Казачья Гора и Салтыкова-Щедрина. С таких точек специалисты смогут отслеживать ситуацию на островах и оперативно замечать возможные возгорания.
Сейчас травяной покров на островных территориях уже сформировался, а с начала июня пожаров там не зарегистрировано. Тем не менее городские службы намерены продолжать регулярный мониторинг, чтобы не допустить возникновения опасных ситуаций.
Помимо видеонаблюдения, в течение всего летнего сезона спасатели будут выезжать на острова с профилактическими рейдами. Во время проверок специалисты проследят за тем, чтобы владельцы участков своевременно убирали сухую траву, ветки и другой горючий мусор.
В администрации города отмечают, что такие меры помогут быстрее выявлять потенциальные угрозы и снизить риск природных пожаров вблизи дачных и островных территорий.