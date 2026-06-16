В Красноярском крае отмечается стабилизация паводковой ситуации

В Красноярском крае отмечается стабилизация паводковой обстановки, по данным агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности региона. Уровень воды в реках снижается, подтопления наблюдаются на отдельных территориях. На 16 июня подтопленными остаются 32 приусадебных участка и три садовых дома в четырех муниципальных образованиях. За сутки количество затопленных участков сократилось на 4. Кроме того, в двух округах всё ещё затронуты паводком два участка автодорог (за сутки их число уменьшилось на один). Несмотря на положительную динамику, власти и оперативные службы региона не снижают бдительности и готовы оперативно реагировать на возможные новые подтопления, в том числе вызванные дождевым паводком. Продолжается мониторинг гидрологической обстановки.