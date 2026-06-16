Горячую воду жителям Ростова пообещали вернуть 19 июня

— Горячее водоснабжение в Ростове — здесь две проблемы: плановые отключения и нарушение сроков профилактических ремонтов. Сейчас нет горячей воды в части Ворошиловского, Октябрьского и Первомайского районов. Плановый срок завершения профилактических работ — 6 июля, — сообщил Юрий Слюсарь.