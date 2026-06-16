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Горячую воду жителям Ростова пообещали вернуть 19 июня

Губернатор Юрий Слюсарь прокомментировал ситуацию с горячей водой в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Ситуацию с отключениями горячей воды в Ростове-на-Дону после оперативного совещания прокомментировал губернатор Юрий Слюсарь. Глава региона опубликовал пост в соцсетях.

— Горячее водоснабжение в Ростове — здесь две проблемы: плановые отключения и нарушение сроков профилактических ремонтов. Сейчас нет горячей воды в части Ворошиловского, Октябрьского и Первомайского районов. Плановый срок завершения профилактических работ — 6 июля, — сообщил Юрий Слюсарь.

Донской глава добавил, что подключение горячей воды по ряду адресов затянулось из-за необходимости ремонта новых аварий на теплосетях. В этих случаях восстановление подачи воды запланировано на 19 июня.

Отдельно власти рассмотрели ситуации еще в двух территориях Дона. В поселке Зимовники полностью возобновить подачу воды после аварии на трансформаторной подстанции должны 16 июня. Планируемый срок завершения работ в Волгодонске — 19 июня.

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