Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mash: Валерий Леонтьев поднял ценник на выступления для россиян до 17 миллионов

Певец Валерий Леонтьев поднял ценник на выступление для россиян до 17 миллионов, при этом для иностранцев выступление обойдется в 12 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Певец Валерий Леонтьев поднял ценник на выступление для россиян до 17 миллионов, при этом для иностранцев выступление обойдется в 12 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, музыкант также отказался от формата одиночных корпоративов из-за тяжелых перелетов.

Артист пересмотрел гастрольную политику и ввел разные цены для заказчиков. 50-минутное выступление в России обойдется минимум в 17 миллионов рублей, а концерт за рубежом — 12 миллионов.

Сольные корпоративы музыкант больше не проводит, так как в самолетах у Леонтьева, по информации журналистов, усиливаются перепады давления, болит голова и растет нагрузка на сосуды, сообщается в публикации.

Ранее появилась информация, что за новогодние праздники Валерий Леонтьев заработал по меньшей мере 60 миллионов рублей. После выступления на корпоративе для топ-менеджеров нефтяной компании «Лукойл» певец проведет еще три частных концерта.

«Вечерняя Москва» рассказала о самых необычных требованиях в райдерах известных российских артистов, включая Григория Лепса, Игоря Николаева и Сергея Шнурова.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2026 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше