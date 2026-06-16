«Старый» микропластик работает как «губка» для токсинов

Для исследования команда создала два типа модельных частиц «состаренного» полистирола. Первый — частицы неправильной формы, имитирующие старый пластик, который разрушился до микронных размеров. Второй — частицы микропластика с высокой концентрацией сульфогрупп, которые образуются в окружающей среде под действием ультрафиолета. Такие группы работают как магниты, притягивая другие молекулы, находящиеся в стоках или водоемах. Чтобы проверить их свойства, ученые добавили к частицам катионный краситель, который широко используется в текстильной промышленности и часто попадает в сточные воды.