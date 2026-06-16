В России могут полностью отключить интернет на время выборов

В регионах России могут полностью отключить интернет на время выборов в Госдуму. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, подчеркнув, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности. Об этом пишет ТАСС.
«Я считаю, что не надо роптать, потому что давайте поставим на чашу весов: ты не смог зайти в интернет или спасенные жизни людей. Проблемы со связью и интернетом будут в интересах обеспечения безопасности», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Напомним, что выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как предприниматели учатся зарабатывать в условиях ограничений интернета.
Узнать больше по теме
Элла Памфилова: биография главы ЦИК, ее карьера и личная жизнь
После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК. Собрали главное из биографии политика.Читать дальше