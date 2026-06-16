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На юге Волгограда задержали похитителей питбайка стоимостью 80 тысяч рублей

42-летний и 50-летний братья сознались в содеянном, похищенный транспорт изъят и скоро вернут владелице.

30 мая 2026 года в отдел полиции № 8 Управления МВД России по городу Волгограду поступило заявление от 21-летней жительницы Красноармейского района. Девушка сообщила, что неизвестные угнали ее питбайк, припаркованный возле дома. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

В региональном главке МВД рассказали, что сотрудники уголовного розыска районного отдела совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий. В итоге личности злоумышленников были установлены. Ими оказались двое родных братьев — 42 и 50 лет. Фигуранты полностью признались в краже.

Похищенное мототранспортное средство изъяли и в ближайшее время вернут законной владелице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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