Волгоградская область наращивает темпы жилищного строительства

Волгоградская область демонстрирует рост в сфере жилищного строительства. За январь-май 2026 года в регионе ввели в эксплуатацию жилые дома общей площадью 331,8 тысячи квадратных метров, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Волгоградстат. Большую часть этого объема, а именно 71,5 процента, составило индивидуальное жилищное строительство. Жители области построили собственные дома на 237,4 тысячи квадратных метров.