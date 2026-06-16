В Казахстане опять реформируют медицинское образование: повторение — мать лечения

реализация программ интернатуры осуществляется вузами на клинических базах, базах санитарно-эпидемиологической практики, в клиниках организаций образования в области здравоохранения и университетских больницах; интернатура проводится под руководством наставников и направлена на формирование профессиональных компетенций для получения допуска к самостоятельной клинической практике в организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, и медицинских организациях, расположенных в регионах районного уровня или моногородах, а также для допуска к работе по специальностям санитарно-эпидемиологического профиля; обучение в интернатуре предусматривает предоставление рабочего места врачу-интерну, в период обучения на врача-интерна распространяются правила трудового распорядка, требования страхования профессиональной ответственности медицинских работников, а также требования по безопасности и охране труда; обучение в интернатуре является обязательным условием допуска к самостоятельной клинической практике лиц, окончивших программу высшего медицинского образования, по завершении обучения в интернатуре выпускнику выдается документ государственного образца с присвоением специальности.