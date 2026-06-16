«Казақша сөйле» больше не сработает: мошенники вышли на новый уровень

«Несмотря на то, что пенсионеры были осведомлены о распространенных схемах обмана, мошенникам удалось войти к ним в доверие благодаря тому, что они свободно владели казахским языком и вели разговор без акцента, представляясь сотрудниками различных организаций. Полицейские своевременно зарегистрировали данный факт и приняли необходимые меры, что позволило предотвратить дальнейшие финансовые потери граждан», — сообщили в полиции.