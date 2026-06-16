В нацпарке «Красноярские Столбы» откроются две новые выставки

Вторая выставка — «Состояние аффекта». В ней представлены работы двух авторов: графика и живописца Александра Поппа и фотохудожницы Элины Гусаровой. Проект посвящен тому, почему человека так притягивают скалы и что происходит с ним в контакте с природой.