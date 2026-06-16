В нацпарке «Красноярские Столбы» откроются две новые выставки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Открытие пройдет уже на этой неделе.
Так, 18 июня в 18:00 на территории национального парка «Красноярские Столбы» в выставочном пространстве «Седьмой километр» (Перевал, вход через «Сувенирную избу») откроются сразу две художественные выставки.
Первая — постоянная экспозиция «Это такое место» художницы Алины Долбилиной. Автор работает в графике и использует «наивную» манеру, через которую показывает Столбы как место с особой атмосферой и необычным восприятием реальности.
Вторая выставка — «Состояние аффекта». В ней представлены работы двух авторов: графика и живописца Александра Поппа и фотохудожницы Элины Гусаровой. Проект посвящен тому, почему человека так притягивают скалы и что происходит с ним в контакте с природой.
Часть выставки можно будет увидеть на площадке «Седьмого километра» на 7-м километре дороги к Центральным Столбам. Вторая часть проекта будет представлена в формате аудиоспектакля, который проведет зрителей вглубь национального парка.
Выставочное пространство работает ежедневно с 10:00 до 18:00. Вход свободный, отметили в соцсетях нацпарка.