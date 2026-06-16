В Зеленогорске инспекторы ДПС помогли срочно доставить 3-летнюю девочку в больницу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Зеленогорске сотрудники Госавтоинспекции сопроводили до больницы автомобиль с травмированным ребенком.
Во время патрулирования инспекторы ДПС заметили машину, водитель которой подавал световые сигналы и пытался привлечь внимание полицейских.
Оказалось, что в салоне находилась 3-летняя девочка. По словам отца, ребенок получил травму и начал терять сознание. Мужчина ехал в больницу и попросил автоинспекторов помочь быстрее добраться до медучреждения.
Инспекторы приняли решение сопроводить автомобиль. Девочку оперативно доставили к врачам и передали медикам.
Позже в дежурную часть Зеленогорска поступила благодарность от местного жителя в адрес сотрудников Госавтоинспекции.