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В Зеленогорске инспекторы ДПС помогли срочно доставить 3-летнюю девочку в больницу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Зеленогорске сотрудники Госавтоинспекции сопроводили до больницы автомобиль с травмированным ребенком.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Зеленогорске сотрудники Госавтоинспекции сопроводили до больницы автомобиль с травмированным ребенком.

Во время патрулирования инспекторы ДПС заметили машину, водитель которой подавал световые сигналы и пытался привлечь внимание полицейских.

Оказалось, что в салоне находилась 3-летняя девочка. По словам отца, ребенок получил травму и начал терять сознание. Мужчина ехал в больницу и попросил автоинспекторов помочь быстрее добраться до медучреждения.

Инспекторы приняли решение сопроводить автомобиль. Девочку оперативно доставили к врачам и передали медикам.

Позже в дежурную часть Зеленогорска поступила благодарность от местного жителя в адрес сотрудников Госавтоинспекции.