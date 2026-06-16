За сутки в Курской области сбили 108 беспилотников: пострадали три человека

За сутки разрушения были установлены в четырех муниципалитетах. Так, в селе Нижний Мордок Глушковского района повреждена солнечная панель домовладения. В поселке имени Куйбышева Рыльского района пострадала кровля частного дома, в самом Рыльске — легковой автомобиль. В селе Калиновка Хомутовского района получили разрушения окна, фасад дома и забор, легковой автомобиль сгорел. В селе Черемошки Льговского района было нарушено электроснабжение в восьми населенных пунктах.