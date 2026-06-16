Обновлены правила выдачи прокатного удостоверения на фильм

При выявлении оснований для отказа в оказании госуслуги услугодатель не позднее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги направляет услугополучателю уведомление о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также о времени и месте проведения заслушивания для возможности выражения услугополучателем своей позиции по предварительному решению.