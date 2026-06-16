Звезда на отдыхе: Солнце готовится к «летней спячке»

«Звезда довольно скучная, смотреть не на что», — уточнили специалисты.
При этом в настоящее время вспышечная активность Солнца слегка повышена. Ее поддерживает группа пятен 4465, которая при небольших размерах имеет почти высший класс магнитной сложности.
«Как только в ней закончится энергия (а при таких размерах долго ждать этого не придется) все параметры солнечной активности уйдут в ноль», — подчеркнули в Лаборатории.
Помимо того, на Солнце есть также пара крупных протуберанцев, но для Земли они не опасны.
По данным специалистов, геомагнитная активность исключительно низкая, а прогноз на месяц предвещает все 30 спокойных дней.