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Звезда на отдыхе: Солнце готовится к «летней спячке»

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Солнечная активность впадает в традиционную летнюю спячку, к которой на этот раз добавляется общая ситуация спада цикла звезды, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Источник: Sputnik.by

«Звезда довольно скучная, смотреть не на что», — уточнили специалисты.

При этом в настоящее время вспышечная активность Солнца слегка повышена. Ее поддерживает группа пятен 4465, которая при небольших размерах имеет почти высший класс магнитной сложности.

«Как только в ней закончится энергия (а при таких размерах долго ждать этого не придется) все параметры солнечной активности уйдут в ноль», — подчеркнули в Лаборатории.

Помимо того, на Солнце есть также пара крупных протуберанцев, но для Земли они не опасны.

По данным специалистов, геомагнитная активность исключительно низкая, а прогноз на месяц предвещает все 30 спокойных дней.