Стало известно, кто получит повышенную зарплату в июне

По ее словам, работа в праздник должна оплачиваться минимум вдвое больше обычного. При этом компания вправе установить и более высокий коэффициент — если это закреплено во внутренних документах организации. Как она уточнила, на повышенную зарплату вправе рассчитывать сотрудники на окладе, а также те, кто работает по почасовой, сдельной схеме или сменному графику.