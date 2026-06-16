В Пермском крае ищут 65-летнего чусовлянина с розовой сумкой и татуировками

Поиск 65-летнего чусовлянина с розовой спортивной сумкой и татуировками объявили в Пермском крае, сообщает поисково-спасательный отряд «ЧусТайм59».
10 июня Сергей Посаженников выехал из Перми, где мужчина работает вахтой, к себе домой в Чусовой. С тех пор его местонахождение неизвестно.
По данным поисковиков, рост мужчины составляет 170 сантиметров, а руки и ноги набиты татуировками. Одет чусовлянин был в чёрную куртку и синие джинсы. При себе у него была розовая спортивная сумка.
Отряд «ЧусТайм59» добавляет: мужчина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто видел Сергея Посаженникова, просят сообщить о его местонахождении по телефонам экстренных служб: 102, 112 или по телефону горячей линии «ЧусТайм59»: 8−922−310−07−76 или 112.
Напомним, в Пермском крае ищут мужчину из Свердловской области.